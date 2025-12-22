Омск-Информ
·Спорт

Вратарь омского «Авангарда» стал лучшим в КХЛ

За минувшую неделю он отразил более 96 % бросков.

Вратарь омского «Авангарда» Никита Серебряков стал лучшим на минувшей неделе в КХЛ. Об этом сообщает омский хоккейный клуб.

– С командой он одержал две победы в трех матчах – с коэффициентом надежности 1,02. По воротам Серебрякова было нанесено 86 бросков, из которых он отразил 96,51 %. В матчах с «Нефтехимиком» (3:0) и «Локомотивом» (3:0) Никита сыграл на ноль, – отметили в пресс-службе «Авангарда».

Отметим, что за пару недель до этого Дамир Шарипзянов в девятый раз стал лучшим защитником недели. Он побил рекорд Кевина Даллмэна.

