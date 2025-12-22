Омск-Информ
·Общество

В ближайшие пять лет природный газ обещают дать еще двум районам Омской области

Муромцевскому и Седельниковскому районам пора готовиться к газификации.   

Сегодня в эфире программы «Законодательная среда» на 12 канале и Radio Monte Carlo Омск депутат Законодательного собрания Омской области Евгений Еловик рассказал о будущем газификации в регионе. Уже есть предварительные решения по поводу строительства газопроводов-отводов и газораспределительных станций для подключения Седельниковского и Муромцевского районов.

Сейчас как раз на утверждении находится программа газификации на следующий пятилетний период. Мы рассчитываем, чтобы обеспечить более качественную жизнь наших граждан именно на севере Омской области, чтобы программа была реализована в полном объеме, сказал Еловик.

Напомним, что на прошлой неделе был запущен магистральный газопровод, который транспортирует газ в Тарский, Тевризский и Знаменский районы.

