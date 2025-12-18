Хоценко объявил о завершении ключевого этапа газификации севера Омской области

Новый инфраструктурный проект обеспечил надежную подачу топлива и создал условия для дальнейшей газификации севера региона.

Фото: Сергей Мельников

В Омской области состоялась церемония подачи сетевого газа в три северных района региона, ранее получавших топливо от Тевризского газоконденсатного месторождения. Старт работе новой системы дал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Проект реализован в рамках программы развития газоснабжения и газификации Омской области на 2021–2025 годы. Для повышения надежности подачи ресурса построен газопровод-отвод от ГРС «Большереченская» до ГРС «Тарская» протяженностью 94 километра, а также газопровод-связка длиной 5,5 километра до действующих распределительных сетей в районе Тары.

Созданная инфраструктура обеспечивает стабильное газоснабжение более 3,7 тысячи домовладений и 17 котельных в Знаменском, Тарском и Тевризском районах. Кроме того, сформирован резерв для дальнейшей газификации – техническая возможность подключения еще свыше 6,2 тысячи домов.

Глава региона подчеркнул значение проекта для развития северных территорий.

– Для Омской области это принципиально важный этап развития северных территорий, – отметил Виталий Хоценко. – Мы последовательно выполняем задачи, поставленные президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, по обеспечению муниципалитетов современной и надежной инфраструктурой. Подача сетевого газа создает прочную основу для развития экономики, социальной сферы и жилищного строительства, позволяет людям планировать будущее, уверенно жить и работать на севере области.

Фото: Сергей Мельников

В «Газпром межрегионгазе» также отметили актуальность проекта в зимний период.

– Благодаря масштабному президентскому инфраструктурному проекту газификации теперь в трех северных районах Омской области обеспечено надежное газоснабжение, что особенно актуально сейчас, в холодный сезон, – сообщил заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Алексей Бугаенко. – Уверен, количество потребителей, использующих экономичное и экологически чистое топливо, будет только расти.

Газификация и догазификация остаются одними из ключевых инфраструктурных направлений, реализуемых по поручению президента России. В газифицированных населенных пунктах продолжает действовать бессрочная программа догазификации с бесплатным подведением газа к границам участков.