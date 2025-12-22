Летающим в командировки омичам упростили получение справок

Теперь не нужно ехать в офис авиакомпании и платить за оформление бумажного документа.

В России запустили бесплатный онлайн-сервис для заказа документов о перелетах на самолетах. С его помощью можно получить справку о самом факте поездки, стоимости билета, отмене или задержке рейса и других событиях.

Сервис реализован на сайте авиакомпании «Аэрофлот». Нужно зайти в раздел «Сервисы и услуги» и вбить адрес своей электронной почты. На нее придет документ, заверенный цифровой подписью и имеющий полную юридическую силу.

Благодаря новому сервису не нужно отдавать в бухгалтерию билеты на самолет, а в случае их потери ехать в офис авиакомпании и платить за оформление бумажного документа.