·Общество

В Омске опубликовали график работы почтовых отделений

Выходным будет только один день.

Почта России объявила график работы отделений в Омске и области в новогодние праздники. Полностью выходным будет только один день – 1 января.

График:

  • 30 декабря отделения закроются на час раньше обычного, то есть будут работать с 9:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00;
  • 31 декабря работать будут только отделения с пунктами выдачи заказов Ozon и Wildberries;
  • 2 января также будут работать только отделения с пунктами выдачи маркетплейсов;
  • 3, 4 и 5 января отделения будут работать в обычном режиме.
  • 6 января – будут закрываться на час раньше обычного.
  • 7 января работать будут только отделения с пунктами выдачи маркетплейсов.
