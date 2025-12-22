Опубликован график работы специалистов Россельхознадзора в праздничные дни

В период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года работа организована в дежурном режиме.

Россельхознадзор

На страже эпизоотического и фитосанитарного благополучия Омской области в новогодние дни будут работать специалисты Управления Россельхознадзора. Еще одно ведомство обязано бесперебойно работать в праздники и выходные. К тому же служба отвечает за осуществление госконтроля при экспортно-импортных операциях.

По вопросам ветеринарного контроля звонить по тел.: 8 (3812) 44-34-28.

Карантинный ветеринарный и фитосанитарный контроль на государственной границе с Республикой Казахстан осуществляется в круглосуточном режиме на постах:

ФКП «Исилькуль»

ФКП «Черлак»

ФКП «Одесское»

ФКП «Русско-Полянский»

Оформление документов на подкарантинную продукцию, а также контроль ввозимых грузов на складах временного хранения и в местах доставки осуществляется по предварительному согласованию.

Дежурство осуществляется в г. Омске. Для согласования досмотра и оформления актов необходимо обращаться по телефонам дежурных специалистов: отдел карантина растений, качества и безопасности зерна и семенного надзора: 8 (3812) 31-31-44 (приемная), 53-05-44 (дежурный).

В случае возникновения экстренных ситуаций работает телефон горячей линии: (3812) 51-05-90.