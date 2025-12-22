На 15 рублей дороже: в Омске утвердили новые цены на газ

Сильнее всего подорожает топливо для тех, у кого есть счетчики.

Региональная энергетическая комиссия Омской области установила предельные розничные цены на сжиженный газ для бытовых нужд. Они начнут действовать с 1 января.

Для потребителей АО «Омскгоргаз» с 1 января цена на газ из групповых резервуаров составит 51,9 рубля за килограмм. С 1 октября она увеличится до 58,64 рубля. Для омичей, у которых есть счетчики, цена за кубометр с 1 января составит 117,81 рубля. С 1 октября цена увеличится до 133,11 рубля. Газ в баллонах с доставкой с 1 октября подорожает с 72,71 рубля за килограмм до 82,16 рубля.

Для клиентов ООО «Омская областная газовая компания» газ из групповых резервуаров будет стоить 50,45 рубля за килограмм. При наличии счетчиков цена за кубометр составит 114,52 рубля. Газ в баллонах обойдется в 62,19 рубля за килограмм, а с доставкой – в 65,12 рубля.