В Омске анонсировали открытие летних палат военного госпиталя, где лечили Достоевского

Новый туробъект может появится в 2026 году, в год 205-летия великого русского писателя.

omskinform.ru

Сегодня, 22 декабря, состоялось заседание Совета по развитию туризма Омской области, на котором подвели итоги турсезона прошедшего и наметили планы на следующий год. Среди основных проектов грядущего 2026 года заместитель министра культуры Светлана Бакулина рассказала, что в год, когда Омск проведет в статусе культурной столицы, миру будет явлен новый проект, посвященный Достоевскому.

– Ключевым событием станет презентация проекта «Омск – земля Достоевского» с открытием летних палат военного госпиталя, – отметила Бакулина.

Напомним, что дошедшее до нас строение с колоннадой – это часть корпуса 1824 года постройки, где лечился каторжанин Достоевский в 1850–1854 гг. Находится он на территории современного военного госпиталя, который относят к Минобороны. К 200-летию писателя, а это было в 2021 году, к Сергею Шойгу, бывшему тогда главе военного ведомства, общественность Омска обращалась, палаты хотела отреставрировать. Шойгу тогда отказал, но после все же разрешение было получено.

Реставрирует палаты Музей просвещения, который и будет отвечать за экспозицию. В планах воссоздать быт каторжан XIX века, рассказать о пребывании Достоевского в Омске и коснуться истории медицины.

Сейчас строение разобрано по бревнышку.