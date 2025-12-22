Смолин заявил о бессмысленности «отработки» в школах

По мнению депутата, введение такой меры негативно скажется на педагогических вузах.

Фото: Freepik.com

Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин высказался категорически против введения так называемой отработки для выпускников педагогических вузов. Эта тема обсуждалась во время недавней прямой линии президента Владимира Путина.

Глава государства, отвечая на соответствующий вопрос, сказал, что введение отработки для выпускников педагогических вузов и педагогических специальностей пока не предполагается. Смолин поддержал эту точку зрения.

– Если бы такой закон был принят в отношении учителей, думаю, мы резко сократили бы число желающих поступать в педагогические университеты и на педагогические специальности в другие университеты, – написал Смолин в своем телеграм-канале. – Убежден, что главный путь к обеспечению школы и других образовательных учреждений кадрами должен быть иным, а именно повышением статуса педагогических работников и финансовой обеспеченности. В таком случае, думаю, что отработка, скорее всего, не потребовалась бы.

Сейчас обязательная отработка в государственных учреждениях применяется для выпускников медицинских вузов, получающих образование за счет бюджета.