Эксперт назвал лучший сезон для покупки квартиры

Дмитрий Трепольский развел рынки новостроек и вторичной недвижимости.

Россиянам выгоднее всего покупать вторичную квартиру в июне – августе 2026 года. Об этом рассказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

– Рынок недвижимости в 2026 году будет находиться в фазе трансформации. После периода жесткой денежно-кредитной политики и высоких ставок (которые в 2025 году доходили до 19–20 %) аналитики ожидают постепенного смягчения условий, – цитирует эксперта «Газета.ру». – Однако покупать квартиру в январе или феврале 2026 года может быть рано: ипотечные ставки все еще будут двузначными, а продавцы (особенно застройщики) по инерции будут держать цены, надеясь на весеннее оживление. Наиболее выгодным окном возможностей для покупки я бы назвал лето 2026 года (июнь – август).

Скорее всего, к этому моменту ключевая ставка ЦБ начнет уверенное снижение, ориентировочно к 12–13 %. Летом продавцы на вторичном рынке становятся сговорчивее, поскольку падает деловая активность.

А вот покупателям квартир в новостройках лучше всего рассчитывать на дисконт к декабрю 2026 года, поскольку застройщикам нужно закрывать планы продаж. И они предлагают реальные скидки.