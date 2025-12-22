Перенесшие грипп А больные массово жалуются на «потерю» зрения

Врачи-офтальмологи ставят им диагноз «синдром сухого глаза в результате перенесенной инфекции».

Фото: Freepik.com

Россияне, перенесшие в этом сезоне грипп А, массово жалуются на «потерю» зрения после перенесенной инфекции. Туман в глазах, расфокусировка и двоение проявляются на 3–5-й день болезни, сообщает «База». Врачи-офтальмологи подтверждают это, обратившимся за помощью пациентам они ставят диагноз «синдром сухого глаза в результате перенесенной инфекции».

Неприятные симптомы провоцирует иссохшая роговица, лечится она с помощью капель, которые назначают почти всем перенесшим грипп А пациентам. Врачи отмечают, что зрение должно восстановиться в течение пары недель.

Врачи также напоминают симптомы гриппа А: лихорадка, сильный кашель, ломота в теле и сложности с дыханием. При их появлении нужно сразу обращаться за медицинской помощью, а не заниматься самолечением.