Трасса кольцевая: стали известны маршруты Рождественского полумарафона в Омске

Старт самого холодного забега состоится 7 января на Соборной площади, где состоятся старт и финиш.

Николай Кривич

В Омске до 28 декабря включительно проходит регистрация на Рождественский полумарафон. 7 января спортсмены стартуют с Соборной площади каждый на свою дистанцию. Трасса полумарафона кольцевая. Бегуны, выбравшие дистанцию 10,5 км, преодолеют два круга, а участники полумарафона (21,1 км) – четыре круга.

– Самый массовый забег – на 3 км, пройдет по центральной части города. Основной маршрут (10,5 км / 21,1 км) будет пролегать по ключевым магистралям и набережным Омска, предлагая великолепные виды на Соборную площадь, Любинский проспект, улице Партизанской и Набережной Тухачевского, – отметили в пресс-службе минспорта.

Напомним, что на старт не пустят без медицинской справки, подтверждающей допуск к спортивным мероприятиям.

Добавим, что полумарафон проводится с 1991 года и считается одним из самых экстремальных неофициальных забегов в мире.