·Общество

В Омске изменятся маршруты общественного транспорта, которые едут через центр

Речь идет о троллейбусе № 8 и автобусе № 73.

Для проведения «Зимнего Любинского» в Омске перекроют улицу Ленина от площади Победы до улицы Партизанской. В связи с этим в городе изменится движение общественного транспорта.

Изменения с 20:00 31 декабря до 20:00 11 января:

  • троллейбусы № 8 поедут с Красного Пути по улицам Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту, проспекту Карла Маркса, Ленинградской площади (без остановки «Магазин «Жемчужина») и Ленина. После этого троллейбус вернется на обычный маршрут.
  • автобусы № 73 с Красного Пути направятся на Интернациональную, Гагарина, Комсомольский мост, Лермонтова и Ленина. Далее – по утвержденной схеме.
