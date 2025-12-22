У ветерана СВО пропала овчарка, «натасканная» искать мины и спасать людей

Животное кто-то увез с закрытой территории.

В Подмосковье уже десять дней ищут собаку ветерана СВО, которую готовили к службе в минно-разыскной команде, сообщает SHOT. Четырехмесячная бельгийская овчарка по кличке Кейси пропала 12 декабря с закрытой территории в микрорайоне Сходня.

Мать Кейси более года работала в зоне специальной военной операции, вместе с хозяином принимала участие в разминировании завода «Азовсталь», полей в Запорожской области, рисковала жизнью, чтобы спасти мирное население в Мариуполе. Кейси должна была продолжить ее дело, но овчарку, судя по всему, кто-то украл. Как отмечает хозяин пса, сбежать он не мог – территория, где держали собаку, является закрытой.

За десять дней поисков неравнодушные жители Подмосковья – местные активисты, волонтеры и просто неравнодушные граждане – объединили усилия, чтобы найти Кейси. Они распространяют информацию о пропаже, размещают объявления и организуют поисковые группы.

Владелец выражает благодарность всем, кто принимает участие в поисках, и надеется, что совместными усилиями удастся вернуть собаку, чтобы она могла продолжить свою подготовку и, возможно, в будущем спасти множество жизней.