Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Короткое замыкание: в омской пятиэтажке погибла женщина

Она надышалась дымом из-за пожара.

Следственный комитет начал проверку из-за пожара, который произошел в Омске в минувшую пятницу, 19 декабря. В происшествии погибла 88-летняя женщина. Причина смерти – отравление угарным газом.

– Для выяснения точной причины пожара назначены пожарно-технические исследования. По одной из версий, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки, – сообщили в СК.

Напомним, пожар вспыхнут 19 декабря около 12:00 в квартире пятиэтажки на улице Романенко. На место выезжали 13 сотрудников МЧС. Они ликвидировали открытое горение уже в 12:24. Площадь пожара составила около 2 кв. м.

·Происшествия

Короткое замыкание: в омской пятиэтажке погибла женщина

Она надышалась дымом из-за пожара.

Следственный комитет начал проверку из-за пожара, который произошел в Омске в минувшую пятницу, 19 декабря. В происшествии погибла 88-летняя женщина. Причина смерти – отравление угарным газом.

– Для выяснения точной причины пожара назначены пожарно-технические исследования. По одной из версий, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки, – сообщили в СК.

Напомним, пожар вспыхнут 19 декабря около 12:00 в квартире пятиэтажки на улице Романенко. На место выезжали 13 сотрудников МЧС. Они ликвидировали открытое горение уже в 12:24. Площадь пожара составила около 2 кв. м.