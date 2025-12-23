Окно возможностей: сэкономить сотни тысяч рублей на покупке квартиры

В 2026 году условия семейной ипотеки планируют скорректировать. До вступления новых правил на рынке сохраняются возможности для оформления кредита по текущим условиям.

Фото: Догма

В России готовятся масштабные изменения в правилах выдачи семейной ипотеки – программы, которая помогла многим семьям улучшить жилищные условия. Уже в наступающем году ее условия планируют существенно скорректировать. На фоне грядущих изменений сформировалось уникальное «окно возможностей»: семьи, планирующие покупку жилья, могут успеть оформить ипотеку еще по старым, более мягким условиям. О том, что может измениться в программе и кто может ей воспользоваться, рассказываем в нашем материале.

Что меняется с 2026 года?

С 1 февраля 2026 года планируются изменения семейной ипотеки. Согласно обновленным условиям, семья сможет оформить только один льготный ипотечный кредит. При этом второй супруг становится созаемщиком.

К примеру, по текущим условиям семейная пара может оформить два отдельных кредита – по одному на каждого супруга. Такой подход позволяет приобрести одну квартиру для улучшения жилищных условий в настоящем, а вторую – для подрастающих детей. С февраля 2026 года такая возможность для супругов-созаемщиков будет недоступна, а программа станет более точечной.

Кроме того, обсуждается предложение привязать льготную ставку по программе к количеству детей в семье, сделав ее более выгодной для многодетных родителей. В рамках инициативы, рассматриваются, например, такие варианты:

10 % или 12 % при рождении первого ребенка;

6 % при рождении второго ребенка;

от 2 % до 4 % при рождении третьего ребенка.

Эксперты обращают внимание и на другие возможные изменения: с 1 января 2026 года сократится объем компенсаций, которые банки получают от государства. На процентную ставку напрямую это не повлияет, но кредитные организации неизбежно будут адаптироваться к новым экономическим реалиям. Это может выразиться в более тщательном подходе к оценке платежеспособности заемщика, корректировке требований к первоначальному взносу и к долговой нагрузке.

Где искать свои квадратные метры?

До 1 февраля 2026 года еще возможно оформление семейной ипотеки по старым условиям, а на рынке новостроек представлено много интересных предложений и предновогодних акций. Декабрь и январь – самое удачное время для решения квартирного вопроса.

Например, в семейном квартале «Снегири», который компания DOGMA строит на территории Новой Московки, стоимость однокомнатных квартир начинается от 5,9 млн, а двухкомнатных – от 7,7 млн руб. При покупке двухкомнатной квартиры площадью 55,1 кв. м по семейной ипотеке ежемесячный платеж составит 35 931 рубль.

Стоит отметить, что компания DOGMA реализует проекты в разных городах под любые сценарии жизни. Для любителей южного солнца можно рассмотреть проекты в Краснодаре или Новороссийске, а для целеустремленных и амбициозных – жилые комплексы в Подмосковье.

Проекты DOGMA – это продуманные современные комплексы для жизни. В домах представлены европейские планировки, кладовые, дизайнерские входные группы с колясочными на первом этаже. На территории кварталов все необходимое: от детских садов и школ в шаговой доступности до коммерческих помещений с полезными сервисами. А в сердце каждого проекта – зеленые и уютные дворы, где дети играют в безопасности, а взрослые могут отдохнуть или заняться спортом.

Фото: Догма

Для кого актуальна программа?

Напомним, основные условия программы распространяются на семьи, приобретающие жилье на первичном рынке. Ключевое требование – наличие как минимум одного ребенка в возрасте до 7 лет включительно, или двух несовершеннолетних детей, или ребенка-инвалида до 18 лет.

Также установлены лимиты по сумме кредита:

До 12 миллионов рублей – для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

До 6 миллионов рублей – для всех остальных регионов, включая Краснодарский край, Омскую и Калужскую области.

Отдельное внимание стоит уделить семьям, которые уже воспользовались льготной ипотекой. Если кредит был оформлен до 23 декабря 2023 года и вы по-прежнему соответствуете условиям программы (например, у вас есть маленький ребенок), у вас сохраняется возможность получить семейную ипотеку повторно.

Для тех, кто оформил льготный кредит после 23 декабря 2023 года, повторное обращение к программе возможно только в случае, если предыдущий ипотечный кредит полностью погашен и в семье с момента получения первой ипотеки родился еще один ребенок.

Если вы задумывались об улучшении жилищных условий и откладывали покупку недвижимости, сейчас то самое время, чтобы забронировать жилье, зафиксировать выгодные условия и решить квартирный вопрос.

Ежемесячный платеж 35 931 руб. при покупке двухкомнатной квартиры в ЖК «Снегири» площадью 55,1 кв. м, достигается при первоначальном взносе 20,55 % (или 1 550 190 руб.) от стоимости приобретаемой квартиры в случае оформления кредита на срок 30 лет (360 мес.) по ставке 6 % годовых. Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Догма-Омск». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Срок действия предложения до 30 января 2026 г. Предложение не является публичной офертой.

Минимальный первоначальный взнос составляет от 20 % от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Сумма кредита – от 300 000 руб. до 6 000 000 руб. включительно. Диапазон значений полной стоимости ипотечного кредита – от 20,819 до 21,026 % годовых. Процентная ставка по кредиту – 6 %. При получении ипотечного кредита заемщик может нести дополнительные расходы по страхованию рисков, в том числе жизни, здоровья, нотариальному заверению документов, оценке имущества, передаваемого в залог. Услуги кредитования оказывает Банк-ПАО Сбербанк. Ген. лицензия ЦБ РФ № 1481 от 11.08.2015.