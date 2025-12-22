Стало известно, для кого из омичей увеличится стоимость отопления

Тарифы установили для потребителей «Тепловой компании».

omskinform.ru

В минувшую субботу, 20 декабря, Региональная энергетическая комиссия Омской области утвердила новые тарифы на теплоэнергию и теплоноситель для потребителей АО «Тепловая компания». Речь идет о воде, которая циркулирует в системе отопления.

С 1 января тариф на энергию составит 3231,19 руб/Гкал вместо 2193,08. С 1 октября он вновь увеличится до 4911,27 руб/Гкал.

Для тех, кому «Тепловая компания» поставляет энергию по собственным сетям и сетям ООО «Тепловая компания», тариф составит с 1 января 3724,60 руб/Гкал. С 1 октября он увеличится с 5404,67 руб/Гкал.

Тариф на теплоноситель также станет выше. Он составит 31,99 рубля с 1 января и 33,32 рубля с 1 октября.

Также РЭК утвердила тарифы на тепловую энергию для абонентов ТГК-11.