В Омске понизится тариф на отопление, но не для всех

Меньше будут платить абоненты ТГК-11.

omskinform.ru

В минувшую субботу, 20 декабря, Региональная энергетическая комиссия Омской области утвердила новые тарифы на теплоноситель для потребителей АО «Территориальная генерирующая компания № 11». Речь идет о воде, которая циркулирует в системе отопления.

С 1 января стоимость кубометра такой воды составит 30,04 рубля вместо 30,74. Отметим также, что в 2026 году планируется понижение тарифа до 27,65 рубля. Однако с 1 июля 2026 года он увеличится до 28,93 рубля.

С 1 января также уменьшится тариф на тепловую энергию. Он составит 1315,23 рубля вместо 1488,61.