На время новогодних каникул в Омской области отменят несколько автобусов

Перевозчик «Омскоблавтотранс» предполагает, что на каникулах жители региона станут меньше ездить.

omskinform.ru На время новогодних каникул в Омской области изменится расписание автобусов, которые отправляются от автовокзала. «Омскоблавтотранс» опубликовал расписание, которое будет действовать с 31 декабря по 11 января.

Отметим, что часть автобусов отменили: 31 декабря не состоятся рейсы № 1106 Омск – Тара (отправление в 16:30 из Омска) и № 1115 Омск – Тевриз (отправление из Омска в 20:00). На 1 января отменили № 344 Омск – Санаторий «Русский Лес» (отправление 10:30, 15:20 и 20:00); № 1115 Омск – Тевриз (20:00); № 1106 Омск – Тара (10:30 и 16:30), № 910 Омск – пос. Ростовка.

Отменили также рейс № 1068 Омск – Большеречье, который планировался 4 января в 11:20. Подробнее – в расписании.

Корректировки в расписание внесли в связи с ожидаемым изменением пассажиропотока.