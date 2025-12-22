В домах на окраине Омска выключили отопление

Авария произошла в Октябрьском округе.

omskinform.ru

Сегодня, 22 декабря, в 15 домах на улице 75-й Гвардейской Бригады, что в Чкаловском поселке в Омске, отключили отопление и горячую воду. Об этом рассказали горожане в соцсетях.

– Вот пришла настоящая зима, и полетели трубы. Это так вы подготовились к зимушке? Забыли, что это Сибирь и температура на улице непредсказуема: скачет то вверх, то вниз... Представляете, что в квартирах моментально идет охлаждение, как объяснить грудничку – не писайся, холодно переодеваться. Да и маленьким годовалым... Как? – негодует автор поста.

В «Тепловой компании» на это ответили, что планируют до конца дня устранить аварию и вернуть в дома отопление с горячей водой.

Отметим, что вчера в Омске похолодало до –30 градусов, а сегодня потеплело до –9. Однако к концу недели снова ожидается похолодание.