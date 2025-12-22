На загруженном перекрестке в Омске изменили схему движения

Теперь поворачивать налево нельзя.

omskinform.ru

Сегодня, 22 декабря, вступили в силу изменения схемы движения на опасном перекрестке на Левом берегу, в районе старого Кировска. Об изменениях сообщили в департаменте транспорта Омска.

С сегодняшнего дня с улицы Талалихина в направлении улицы Перова запрещен поворот налево. Помимо этого, на перекрестке изменена пофазная схема организации движения.

В первой фазе светофорного цикла разрешается движение автомобилям по Мельничной в обоих направлениях. Во второй фазе автомобили продолжают движение по улице Мельничной в сторону города, а также выезжают с правым поворотом машины с улицы Талалихина на улицу Мельничную.

Администрация просит водителей быть внимательными при проезде через загруженный перекресток.