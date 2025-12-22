Омск-Информ
Общество

Омич потребовал наказать рублем нерадивых строителей

Омские приставы взыскали со строителей почти 300 тысяч за срыв договора.

Неустойку, компенсацию морального вреда и штраф за отказ от выполнения работ по договору взыскали омские судебные приставы со строительной организации в пользу омича.

Строители, взяв предоплату в 94 тысячи, отказались возводить террасу, а деньги вернули только после претензии.

– Мужчина обратился в суд, поскольку односторонний отказ компании нарушил его планы: в разгар строительного сезона найти нового исполнителя оказалось сложно, а вход в хозпостройку стал неудобным, – сообщают в ГУФССП России по Омской области.

Требование частично было удовлетворено, общая сумма составила 297 тысяч рублей.

