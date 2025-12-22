Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омичам рассказали, как легально срубить елку в лесу

За незаконную вырубку живой ели предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей.

Депутат Госдумы, зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал, как легально срубить в лесу новогоднюю елку. Для этого нужно обратиться в ближайшее лесничество.

– Любители живых елок к новогодним праздникам могут легально срубить их в лесу и даже не получить за это штраф. Для этого необходимо заключить договор с лесничеством, приехать на участок и выбрать дерево из тех, на которые укажет лесничий, – цитирует Колунова агентство «РИА Новости».

Контакты ближайшего лесничества можно посмотреть на сайте Рослесхоза, выбрав свой регион, отметил депутат. Он также напомнил, что за незаконную вырубку живой ели предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей.

·Общество

Омичам рассказали, как легально срубить елку в лесу

За незаконную вырубку живой ели предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей.

Депутат Госдумы, зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал, как легально срубить в лесу новогоднюю елку. Для этого нужно обратиться в ближайшее лесничество.

– Любители живых елок к новогодним праздникам могут легально срубить их в лесу и даже не получить за это штраф. Для этого необходимо заключить договор с лесничеством, приехать на участок и выбрать дерево из тех, на которые укажет лесничий, – цитирует Колунова агентство «РИА Новости».

Контакты ближайшего лесничества можно посмотреть на сайте Рослесхоза, выбрав свой регион, отметил депутат. Он также напомнил, что за незаконную вырубку живой ели предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей.