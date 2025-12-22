Легковушка с тремя пассажирами съехала с омской трассы и перевернулась

Пассажирам понадобилась помощь медиков.

Фото: t.me/omsk_police

Сегодня утром, 22 декабря, в полицию Омского района поступило сообщение о ДТП на трассе Омск – Черлак. Об этом сообщили в УМВД России по Омской области.

По предварительной информации, 35-летний водитель «рено» не справился с управлением и съехал в левый кювет, после чего автомобиль перевернулся.

В результате происшествия медицинская помощь потребовалась троим пассажирам: двоим мужчинам, 34 и 24 лет, а также 62-летней женщине.

Причины и обстоятельства аварии правоохранители выяснят в ходе проверки.