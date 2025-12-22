«Тепловой компании» решили добавить денег из бюджета Омска

Средства нашлись за счет уменьшения расходов на другие статьи.

АО «Тепловая компания»

22 декабря состоится внеочередное пленарное заседание Омского городского совета с единственным вопросом в повестке – уточнение бюджета города Омска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

В пояснительной записке пишут, что предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований по департаменту городского хозяйства администрации города Омска.

– В целях предоставления субсидии акционерному обществу «Тепловая компания» на сумму 182,4 млн рублей за счет 80 млн руб. неналоговых поступлений и уменьшения бюджетных ассигнований в сумме 102,4 млн руб., – сообщается в «пояснялке».

К тому же «добавки» получит департамент городского хозяйства на благоустройство городских, общественных территорий. Сумма прописана в 39 млн руб. Департаменту жилищной политики выделили 15,4 млн руб. на расселение, департаменту строительства на капремонт общеобразовательных учреждений дополнительно дадут 48 млн руб.