Омичам напомнили о последней рабочей неделе года

Предстоящие новогодние каникулы станут одними из самых продолжительных.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина напомнила о продолжительности последней рабочей недели 2025 года. Она продлится всего два дня.

– Последняя рабочая неделя 2025 года будет очень короткой и состоять всего из двух рабочих дней, – цитирует депутата агентство ТАСС.

Новогодние каникулы стартуют 31 декабря и продлятся до 11 января включительно. Они будут одними из самых продолжительных. Первым рабочим днем 2026 года станет 12 января.

Тем, кого работодатель привлечет к работе в период новогодних праздников, по закону полагается двойная оплата труда, напомнил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Это касается всего периода новогодних праздников.