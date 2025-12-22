В Омске заработала «витрина» с данными омичей

Она будет собирать информацию из различных ведомств и служб и предлагать доступные пособия и льготы.

Сегодня, 22 декабря, в Омской области заработала система Единого регистра населения, сообщил первый заместитель министра цифрового развития и связи региона Максим Макаленко.

По словам замминистра, система будет собирать информацию из различных ведомств и служб и содержать не только стандартные данные о документах, но и сведения о семье, гражданстве, работе и так далее.

– Ресурс будет функционировать как витрина, собирающая данные из различных ведомств о гражданах региона. Он включает не только стандартные паспортные данные и СНИЛС, но и полную информацию о семье, гражданстве, виде на жительство, статусе безработного и многое другое, – рассказал Макаленко в собственном телеграм-канале.

Также чиновник отметил, что внедрение нового функционала значительно упростит процесс получения гражданами пособий и льгот. Жителям региона больше не придется обращаться в различные ведомства для оформления положенных выплат – система предложит их сама на портале «Госуслуги».