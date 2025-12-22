Омск-Информ
·Общество

Работникам экстренных служб предложили повысить зарплату в Новый год

В новогодние праздники возрастает нагрузка на врачей, полицию, пожарных и другие экстренные службы.

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с предложением увеличить работникам экстренных служб зарплату в новогодние праздники. Политик направил соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину.

– Предлагается рассмотреть целесообразность введения порядка дополнительной оплаты труда работников экстренных служб в период новогодних праздников, – цитирует Миронова агентство «РИА Новости».

В инициативе лидера «эсеров» говорится об установлении надбавок в период с 31 декабря по 10 января для медиков, задействованных в оказании первой и экстренной помощи, сотрудников федеральной противопожарной службы и иных подразделений МЧС России, а также полиции. Этим категориям работников приходится работать с повышенной нагрузкой в период новогодних праздников.

