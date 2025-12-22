Омск-Информ
·Общество

В Омске детей бойца СВО отказались кормить

В дело вмешалась прокуратура.

Районная прокуратура Октябрьского округа Омска провела проверку, в ходе которой вскрылись факты необоснованного отказа департамента образования в предоставлении соцподдержки семьям участников СВО.

В прокуратуре рассказали, что дети не получали бесплатное горячее питание в школах, а родители не были освобождены от платы за присмотр и уход в детских садах.

Установлено, что отказывали семьям участников спецоперации, ссылаясь на формальные причины. Прокуратура подала иски в суд, требуя признания права детей на социальные гарантии.

Решением суда требования прокуратуры были удовлетворены, права несовершеннолетних восстановлены, и меры социальной поддержки предоставлены.

