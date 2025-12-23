Рекомендации кардиолога: как омичам провести новогодние праздники без риска для здоровья

Советы по питанию и режиму дня – кардиолог «Евромеда» рассказала, как избежать скачков давления и обойтись без вреда для сердца и сосудов на зимних каникулах.

Новогодние праздники традиционно сопровождаются обильными застольями и изменением распорядка дня. Для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы это время может сопровождаться повышенными рисками – особого внимания и контроля требуют питание и режим дня.

О том, какие продукты стоит ограничить, а какие, наоборот, добавить в праздничное меню, о правилах приема лекарств и о многом другом рассказала врач-кардиолог «Евромеда» Ольга Желтоногова.

Соль – главный враг сердца

По словам специалиста, первое, на что следует обратить внимание, – это количество потребляемой соли.

– Избыточное количество соли напрямую связано с повышением артериального давления. В среднем люди потребляют от 9 до 12 г соли в сутки, при этом около 80 % приходится на так называемую скрытую соль, содержащуюся в готовых продуктах, – отмечает Ольга Желтоногова.

Снижение потребления соли до 5 г в сутки у людей с артериальной гипертензией может привести к снижению систолического давления на 4–5 мм рт. ст., что имеет клиническое значение.

Алкоголь: чем меньше, тем лучше

Еще один важный фактор риска – алкоголь.

– Для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, согласно клиническим рекомендациям, рекомендуется строгое ограничение алкоголя – не более 14 условных единиц в неделю для мужчин и 8 для женщин. Однако оптимальным вариантом остается полный отказ от алкоголя, – подчеркивает врач.

В качестве альтернативы специалист рекомендует некрепкий кофе, черный и зеленый чай, фруктовые, овощные и ягодные соки, кисели – без избытка сахара.

Овощи, фрукты и калий – основа рациона

Кардиолог напоминает, что в праздничные дни особенно важно сохранить в рационе достаточное количество овощей и фруктов. Они улучшают обмен веществ и являются источником калия, необходимого для нормальной работы сердца и сосудов.

– Яблоки, болгарский перец, капуста, морковь, свекла доступны круглый год. В зимний период можно использовать замороженные овощи и фрукты, а также сухофрукты – курагу, чернослив, изюм, но в умеренном количестве, – советует специалист.

4–5 порций овощей и фруктов в день обеспечивают поступление от 1500 до 3000 мг калия. Пациентам с артериальной гипертензией для достижения целевых показателей давления рекомендуется около 3500 мг калия в сутки.

Полезные источники микроэлементов

Дополнительными источниками калия являются нежирные молочные продукты, рыба, постное мясо, орехи (особенно грецкие), бобовые и соя. Эксперт также советует следить за достаточным потреблением кальция и магния, которые содержатся в овощах, фруктах, зерновых и молочных продуктах.

Среди злаков предпочтение стоит отдавать цельным зернам, овсяной каше, муке грубого помола, хлебу из нее и коричневому рису. Из молочных продуктов – выбирать сыры и кефир с низким содержанием жира.

Жиры: какие полезны, а какие – под запретом?

По словам кардиолога, в рационе должны присутствовать полиненасыщенные жирные кислоты. Они содержатся в растительных маслах – оливковом, льняном, подсолнечном, кукурузном, рапсовом, кунжутном. А вот насыщенные жиры рекомендуется значительно ограничить.

– Жирные сорта мяса, красное мясо и гастрономические продукты повышают риск атеросклероза. Предпочтение стоит отдавать курице, индейке, телятине и кролику, – отмечает врач.

Рыба – обязательный продукт

Особое место в новогоднем меню должна занимать рыба.

– Жирная рыба – сельдь, скумбрия, лосось – содержит вещества, благоприятно влияющие на сердце и сосуды. Ее следует употреблять не реже двух раз в неделю, – говорит специалист. – При этом рыбная икра пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями не рекомендуется.

Сахар – под контроль

Еще одно важное правило – ограничение сахара. Его количество не должно превышать 50 г в сутки, включая сахар, содержащийся в готовых продуктах. Избыточное потребление сахара способствует увеличению массы тела и повышает риск развития сахарного диабета.

Питание как профилактика

Кардиолог подчеркивает, что соблюдение этих рекомендаций – не временная мера, а эффективный способ первичной и вторичной профилактики атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.

– Праздничный стол может быть вкусным и при этом полезным. Главное – осознанный выбор продуктов, которые поддерживают здоровье, а не вредят ему, – резюмирует раздел про питание врач.

А что кроме питания?

Здоровье сердечно-сосудистой системы зависит не только от того, что лежит на тарелке. В преддверии праздников важно помнить и о непищевых факторах, которые критически важны.

На что, по мнению Ольги Желтоноговой, нужно обратить особое внимание:

Контроль уровня стресса и состояния усталости. Подготовка к праздникам, беготня по магазинам, уборка – все это выматывает организм. Поэтому важно помнить: спокойствие и хорошее настроение – лучший подарок себе и близким. Тревога и недосып – серьезные провокаторы для сердца. Режим приема лекарств. В суете легко забыть о таблетках. Можно поставить напоминание в телефоне или положить препараты на видное место. Запастись необходимыми лекарствами лучше заранее, с учетом выходных дней. Никакие праздники не должны нарушать график терапии, назначенной врачом. Температурные контрасты. Резкий выход из тепла на мороз (и наоборот) – нагрузка на сосуды. Необходимо продумывать слои одежды в гардеробе по погоде, не следует гулять в помещениях (магазинах) одетыми в верхнюю одежду. Проветривая комнату, рекомендуется выходить из нее. «Тревожные звоночки». Рекомендуем обозначить близким, на какие симптомы обращать внимание: сильная давящая боль в груди, отдающая в руку или челюсть, внезапная сильная одышка, резкая слабость, головокружение. Нельзя стесняться вызвать скорую помощь, если стало плохо. Праздники – не время геройствовать и ждать, что «само пройдет».

– Пусть праздники будут теплыми и радостными, а главное, безопасными для здоровья! – такими пожеланиями врач-кардиолог подытожила свои рекомендации.

