Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Эксперт рассказал, сколько раз повысят пенсии в 2026 году

Индексация ждет даже тех, кто продолжает работать, будучи на заслуженном отдыхе.

В 2026 году россиян ожидают три волны повышения пенсий, заявил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

– Повышение пенсий привязано к трем датам. С 1 января страховые пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца увеличиваются на 7,6 %. С 1 апреля социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению увеличиваются на 6,8 %. С 1 октября военные пенсии пересчитываются вслед за повышением денежного довольствия на 4 %, – цитирует депутата «Российская газета».

Прибавка ждет всех получателей страховых пенсий, включая тех, кто продолжает работать, получателей социальных пенсий, военных пенсионеров и приравненные категории по ведомственным пенсиям.

·Общество

Эксперт рассказал, сколько раз повысят пенсии в 2026 году

Индексация ждет даже тех, кто продолжает работать, будучи на заслуженном отдыхе.

В 2026 году россиян ожидают три волны повышения пенсий, заявил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

– Повышение пенсий привязано к трем датам. С 1 января страховые пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца увеличиваются на 7,6 %. С 1 апреля социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению увеличиваются на 6,8 %. С 1 октября военные пенсии пересчитываются вслед за повышением денежного довольствия на 4 %, – цитирует депутата «Российская газета».

Прибавка ждет всех получателей страховых пенсий, включая тех, кто продолжает работать, получателей социальных пенсий, военных пенсионеров и приравненные категории по ведомственным пенсиям.