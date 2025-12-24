Омский производитель мороженого покоряет новые вершины с суперхитами

Компания «СибХолод» в свой юбилейный год получила высшие награды на конкурсе «100 лучших товаров России»

Фото: Сибхолод

Золотые награды в юбилейный год – заслуженное признание

В этом году компания «СибХолод», чье имя стало синонимом настоящего мороженого, отметила свой 25-летний юбилей. И этот особенный год ознаменовался не только внушительным стажем, но и триумфальным выступлением на престижном конкурсе «100 лучших товаров России», где продукция торговой марки «ОЕ!» была отмечена высочайшими наградами.

Классика, проверенная временем

Фото: Сибхолод

В основе успеха бренда «ОЕ!» лежит верность традициям и безупречное качество. Вафельные стаканы с высокой фигурной шапочкой в форме зефира, ставшие настоящей визитной карточкой бренда, вновь подтвердили свой статус «народных любимцев». Вкусы, которые мы знаем и любим с детства, такие как «Крем-брюле», «Ванильный», «Кедровый орех» и «Шоколадный с шоколадной крошкой», были удостоены звания дипломантов конкурса. Это не просто мороженое, это воплощение ностальгии и гарантированное удовольствие, которое «ОЕ!» дарит своим потребителям уже много лет.

Золотые медалисты: сэндвичи и эскимо-батончики – взрыв вкуса и инноваций

Фото: Сибзолод

Компания постоянно радует своих поклонников новыми, смелыми вкусовыми решениями. В этом году настоящими звездами конкурса стали:

Сэндвичи «Тройной шоколад» и «Кокосовый пай»: эти изысканные сочетания нежного шоколадного печенья и насыщенного мороженого покорили жюри своим оригинальным вкусом и идеальным балансом текстур.

Эскимо-батончики «Арахис в карамели» и «Лесной орех»: уже ставшие классикой, но всегда актуальные вкусы, воплощенные в идеальной форме эскимо, получили заслуженные золотые медали. Сочетание хрустящей шоколадной глазури, нежного мороженого и половинок ароматных орехов – это настоящий праздник для вкусовых рецепторов.

Обилие наполнителей – секрет неповторимого вкуса «ОЕ!»

Фото: Сибхолод

Что же делает мороженое «ОЕ!» таким особенным? Ответ прост: щедрость и внимание к деталям. Бренд славится обилием натуральных наполнителей и тщательным подбором интересных сочетаний – орехи и сочные ягоды, фрукты и хрустящие кубики, насыщенные шоколадные топпинги и изысканные глазури – каждый компонент тщательно подобран, чтобы создать безупречную гармонию вкуса и текстуры. Это позволяет каждому найти свой идеальный вариант, будь то классическое сочетание или смелый эксперимент.

Праздничное мороженое – шедевры, достойные особого случая

Особое место в ассортименте «ОЕ!» занимают праздничные торты-мороженое и ведерки. Эти настоящие шедевры, щедро декорированные и оформленные в стиле популярных тортов, пользуются огромной популярностью у любителей сладкого. В этом году дипломантами конкурса стали такие восхитительные творения, как:

«Прага»,

«Арахисово-карамельный тарт»,

«Птичье молоко»,

«Арахис в карамели» (ведерко).

Не только вкусный, но и оригинальный охлаждающий десерт – верное решение для любого торжества, способное превратить обычный день в настоящий праздник.

25 лет лидерства и качества: Гульнара Тарасова награждена медалью

25 лет на рынке – это не просто цифра, это история успеха, построенная на качестве, инновациях и любви к своему делу. Золотые медали и звания дипломантов конкурса «100 лучших товаров России» в юбилейный год – это заслуженное признание мастерства команды «СибХолод», их стремления к совершенству и способности создавать мороженое, которое дарит радость и незабываемые вкусовые впечатления.

Руководитель компании индивидуальный предприниматель Гульнара Наримановна Тарасова удостоена престижной награды – медали «Отличник качества». На протяжении 25 лет она является идейным вдохновителем и бескомпромиссным гарантом высокого качества продукции, неустанно направляя развитие компании и укрепляя ее позиции на рынке мороженого.

Бренд «ОЕ!» продолжает удивлять и радовать, доказывая, что лидерство на рынке мороженого – это результат стратегического продвижения, внимания к потребителю и, конечно же, безупречного вкуса, который стал визитной карточкой марки. С юбилеем и заслуженными наградами спешим поздравить весь коллектив «СибХолод» и с нетерпением ждем новых суперхитов в наступающем 2026 году!

Следите за новостями компании в группе во «ВКонтакте» и на сайте Sibxolod.ru