В Омске может появиться хаб по продаже авто с большой скидкой

Дисконт составит от 5 до 40 % стоимости автомобиля.

Фото: Freepik.com

В начале 2026 года в крупных городах России откроются хабы по продаже подержанных автомобилей с дисконтом, сообщают «Известия». Проект реализуется крупными лизинговыми компаниями, которые намерены выставить на продажу изъятые легковые и грузовые автомобили из коммерческих парков, такси, сервисов доставки и т. д.

Необходимость в хабах вызвана большим количеством техники на складах, хранить которую невыгодно из-за растущих ставок аренды. У автомобильных дилеров слишком высокие наценки, поэтому лизинговые компании решили самостоятельно создать сеть торговых площадок и продавать подержанные машины напрямую с существенным дисконтом. Он может составить от 5 до 40 % стоимости автомобиля.

Большинство лизинговых компаний уже организовало профильные подразделения для реализации изъятой техники, а первый хаб на 300 единиц техники открылся в Ростове-на-Дону минувшей осенью. Аналогичные площадки вскоре откроются в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.