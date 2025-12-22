В Омске малышка осталась без глаза из-за баловства старшего брата

Виновницей тяжелой травмы стала резинка, натянутая на дверь.

omskinform.ru

В одной из деревень в Омской области произошел несчастный случай. В детскую городскую клиническую больницу № 3 поступила трехлетняя малышка с тяжелыми травмами. По данным «СуперОмска», девочка получила проникающее ранение глаза и черепно-мозговую травму.

Как предварительно установлено, ребенок получил травму, получив удар обычной резинкой для волос, натянутой на дверь ее старшим братом. Простое баловство с резинкой превратилось в серьезное орудие для нанесения увечий.

На месте работали полицейские, участковый уполномоченный и инспектор по делам несовершеннолетних. Сейчас врачи борются за жизнь и здоровье малышки, пытаясь сохранить глаз ребенку.