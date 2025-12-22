Омск-Информ
Омская компания «задолжала» Иртышу тысячи краснокнижных рыб

Компания занималась добычей песка.

Омская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушение природоохранного законодательства со стороны ООО «ПКФ «Тритон», добывающего строительный песок на Кетайлинском участке в пойме Иртыша. Компания не выполнила условия водопользования, сообщили в прокуратуре Омской области.

Суд обязал организацию компенсировать водные биоресурсы. Для этого омской компании предстоит выпустить в водоемы Обь-Иртышского рыбохозяйственного района Западно-Сибирского рыбоводного бассейна молодь одного из видов рыб: сибирского осетра (15 211 экземпляров), стерляди (360 924 экземпляра), нельмы (18 890 экземпляров), муксуна (155 662 экземпляра), пеляди (539 226 экземпляров) и судака (38 026 экземпляров).

Отметим, что сибирский осетр и нельма занесены в Красную книгу Омской области в редакции 2015 года, а стерлядь занесена в Красную книгу России.

Процесс исполнения судебного решения будет находиться под контролем природоохранной прокуратуры.

