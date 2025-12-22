Сбер запустил бесплатные налоговые консультации и расширил доступ к бухгалтерии для малого бизнеса

Новые решения помогут снизить издержки и упростить ведение бизнеса.

Сбер расширил линейку сервисов для индивидуальных предпринимателей, чтобы помочь бизнесу самостоятельно разбираться в налоговых вопросах и выстраивать бухгалтерский учет без лишних затрат. Инициатива реализована на фоне предстоящих изменений в налоговом законодательстве и с учетом запросов самих предпринимателей.

– В ходе подготовки инициатив для поддержки малого бизнеса от Сбера в связи с грядущими изменениями в налоговом законодательстве мы уделили особое внимание обращению предпринимателя на прямой линии президента, – отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – В развитие этих решений мы оперативно связались с владельцами пекарни «Машенька» из Подмосковья и подробно обсудили реальные потребности предпринимателей. По итогам прямой линии было принято решение запустить бесплатные консультации по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, а также расширить тестовый доступ к бухгалтерии на аутсорсинге. Для нас важно быть рядом с предпринимателями, помогая им уверенно развивать бизнес и вносить вклад в экономику страны.

Предпринимателям доступны бесплатные консультации по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета. Специалисты помогают разобраться с лимитами УСН, работой на АУСН и с НДС, а также с переходами между налоговыми режимами. Консультации предоставляются ежедневно по телефону горячей линии 0321 и в чате онлайн-банка СберБизнес. Воспользоваться сервисом могут все предприниматели, независимо от того, в каком банке открыт расчетный счет.

Кроме того, Сбер расширил возможности тестирования бухгалтерских сервисов. Онлайн-бухгалтерию для самостоятельного ведения учета новые клиенты могут использовать в течение шести месяцев за символическую плату – 1 рубль. Для предпринимателей, предпочитающих передать бухгалтерию профессионалам, доступен аутсорсинг с тестовым периодом до трех месяцев также за 1 рубль – с возможностью начать с разовой консультации или перейти на регулярное сопровождение.

Такой формат позволяет индивидуальным предпринимателям выбрать удобную модель работы с бухгалтерией без финансовых рисков и сосредоточиться на развитии бизнеса.