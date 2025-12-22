Омск-Информ
·Общество

Бывший глава омской полиции получил назначение в Хабаровском крае

В 2022 году Александр Кубатин был начальником УМВД России по Омску.

Бывший начальник полиции Омска полковник Александр Кубатин официально вступил в должность заместителя начальника УМВД России по Хабаровскому краю. О кадровом решении сообщили в пресс-службе полиции сегодня, 22 декабря.

Кубатин родился 12 августа 1978 года в Омске. В органах внутренних дел он проходит службу с 1 августа 1996 года. В 1998 году окончил Омский юридический институт МВД России, в 2012 году – Омскую академию МВД России.

За период службы с 2003 по 2022 год замещал руководящие должности в органах внутренних дел Российской Федерации. В 2022 году Кубатин был назначен на должность начальника УМВД России по городу Омску.

