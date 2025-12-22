Рестораны не выдерживают уровень доходов омичей и закрываются

Бьюти-сфере тоже пришлось постараться, чтобы удержать клиентов.

Банк России опубликовал доклад «Региональная экономика: комментарии ГУ» за октябрь – ноябрь. Доклад основан на опросе предприятий со всей страны, однако в пресс-службе омского отделения Банка России рассказали, что отдельные компании в Омской области отмечали снижение потребительского спроса.

В отделении также отметили, что омичи стали выбирать более дешевую еду, из-за чего некоторым дорогим ресторанам пришлось закрыться.

– Омичи стали отдавать предпочтение менее дорогому сегменту еды. Поэтому закрылись некоторые заведения общественного питания с тематической концепцией и высокими ценами, – рассказали в пресс-службе отделения.

Также в банке отметили, что представители бьюти-сферы, чтобы удержать клиентов, стали предлагать пакетные услуги со скидками.