В Омске умер уважаемый преподаватель и казак

С ним простятся сегодня днем.

Фото: vk.com/id458514419

В Омске простятся с уважаемым преподавателем Олегом Гордиенко. Об этом сообщили в Омском техникуме мясной и молочной промышленности.

– Скоропостижно скончался наш уважаемый коллега, преподаватель Гордиенко Олег Викторович, который отдавал все свои силы студентам, стремясь передать им не только знания, но и практические навыки для защиты жизни и нашей Родины, – рассказали в техникуме.

Олега Гордиенко не стало 19 декабря. Преподаватель ушел из жизни в возрасте 58 лет. Согласно предоставленному фото, Гордиенко являлся членом омских казаков.

По информации, размещенной на его личной странице в соцсетях, прощание состоится сегодня, 22 декабря, с 13:00 до 14:00 в ритуальном зале по адресу: ул. Энергетиков, 15а.