«Заступился» за женщину: омич напал с ножом на полицейских

Суд назначил ему почти четыре года заключения в колонии.

omskinform.ru

В Омске вынесен приговор 49-летнему мужчине, который устроил поножовщину на остановке общественного транспорта. Инцидент произошел в апреле этого года на улице 3-й Разъезд.

В суде установлено, что омич приобрел у знакомого наркотики и хранил их для личного употребления. Позже он передал вещества своей сожительнице.

Инцидент произошел 23 апреля, в тот момент, когда сотрудники наркоконтроля задерживали женщину. Увидев, что его сожительницу «принимают» оперативники, омич напал на них. Одного из полицейских он ранил, причинив легкий вред здоровью.

Октябрьский районный суд признал омича виновным по двум статьям: за незаконный оборот наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ) и применение насилия к представителям власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Вину мужчина признал частично. Ему назначили 3 года и 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.