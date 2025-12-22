В Омской области сельчанин обменял карабин на аккумулятор и попал под суд

Пенсионеру назначили один год ограничения свободы.

Фото: t.me/prok_omsk

В Тюкалинске завершился суд над пожилым жителем рабочего поселка Крутинка. 79-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела из-за незаконного хранения и необычной сделки по продаже огнестрельного оружия.

Как установил суд, еще в 2010 году пенсионер незаконно приобрел карабин «ТОЗ-8М». Оружие годами лежало у него дома, пока мужчина не решил от него избавиться. Вместо того чтобы сдать ствол в полицию, он обменял карабин у знакомого на аккумуляторную батарею.

Суд признал сельчанина виновным в незаконном хранении и сбыте оружия (ч. 1–2 ст. 222 УК РФ). Ему назначили наказание в виде одного года ограничения свободы. Что касается самого карабина, то его изъяли и передали в Росгвардию для уничтожения или реализации.