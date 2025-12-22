В Омской области простились с погибшим на СВО вчерашним студентом

Скорее всего, боец проходил срочную службу и погиб на границе.

Фото: vk.com/club217588557

В Омской области простились с молодым бойцом Ильей Агеевым, погибшим на границе зоны проведения СВО. Об этом сообщили в администрации Кухаревского сельского поселения Исилькульского района.

Родился Илья в 2004 году в деревне Кухарево Исилькульского района Омской области. Окончил девять классов в Маргенауской СОШ, продолжил учебу в Омском промышленно-экономическом колледже.

В ноябре 2023 года он был призван в Вооруженные силы Российской Федерации. Проходя службу в Курской области, боец погиб при выполнении воинского долга. О заключении контракта с МО РФ в администрации поселения не сообщают. Скорее всего, боец проходил срочную службу.

Простились с бойцом вчера, 21 декабря, в родном селе.