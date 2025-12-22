Омский ГАУ вошел в топ-500 «зеленых» вузов мира

Аграрный университет подтвердил позиции одного из лидеров устойчивого развития, улучшив результаты в международном рейтинге экологичности UI Green Metric World University Ranking сразу на 86 позиций.

Омский ГАУ традиционно принимает участие в международном рейтинге UI Green Metric World University Ranking, который оценивает усилия университетов в сфере устойчивого развития. Эксперты анализируют экологическую политику вузов, подходы к энергосбережению, управлению отходами и водными ресурсами, развитию «зеленого» транспорта, а также образовательные и научные практики.

В 2025 году в рейтинге участвовали 1745 университетов из 105 стран – на 250 больше, чем годом ранее. Несмотря на рост конкуренции, Омский ГАУ улучшил свои позиции и занял 467-е место в мировом списке. Среди российских вузов университет поднялся на 12-е место из 49 участников, тогда как год назад находился на 14-й строчке.

Среди аграрных университетов России в рейтинг вошли всего семь учебных заведений. По итогам оценки Омский ГАУ оказался в тройке лидеров отрасли. При этом среди омских вузов университет уже шестой год подряд сохраняет первое место в мировом рейтинге экологичности.

Оценка проводилась по шести ключевым направлениям, включая инфраструктуру, энергосбережение и климат, обращение с отходами, водные ресурсы, транспортную политику, а также образование и исследования. По сумме показателей Омский ГАУ в 2025 году набрал 6958 баллов – на 433 балла больше, чем годом ранее.

Наиболее высокие результаты университет показал в категориях «Образование и исследования», «Обращение с отходами» и «Транспортная политика». Эти направления обеспечили значительный вклад в общий результат и позволили вузу укрепить позиции в международном рейтинге самых экологичных университетов мира.