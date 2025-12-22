В Омске произошла массовая задержка самолетов

Только 3 самолета смогли вылететь вовремя.

Сегодня, 22 декабря, в Омске снова произошла массовая задержка самолетов. Согласно данным онлайн-табло Омского аэропорта на 9:40, из 10 утренних рейсов только 3 смогли подняться в воздух вовремя.

Так, среди задержанных рейсов оказались два самолета авиакомпании «Аэрофлот» и один «Уральских авиалиний», летящих в Москву. Вылет бортов отложили в среднем на час.

Также задержался самолет, принадлежащий авиаперевозчику «Россия». Борт до Красноярска поднялся в воздух на 20 минут позже расписания. Помимо этого, опоздали самолеты в Казань и Уфу. Задержка рейсов достигла в среднем 40 минут. Отметим, что вылет борта до Башкирии назначен на 12:00.

Задержки не обошли стороной и международные перелеты. Так, рейс до Астаны, обслуживаемый авиакомпанией QAZAQ AIR был отложен на сорок минут.