Норма устарела: подарки омским учителям станут дороже

В Госдуме пересмотрят лимит в 3000 рублей.

omskinform.ru

В Госдуме разрабатывают законопроект, который позволит педагогам и медикам получать более дорогие подарки.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, сумма в три тысячи рублей больше не является актуальной.

– Как гласит буква закона, подарки до трех тысяч рублей учителям разрешены, чтобы впоследствии не возникало вопроса, лучше, конечно, чек сохранить. Однако я считаю, что данная норма устарела. Стоимость подарка в отношении врачей и учителей точно может быть пересмотрена. Соответствующий законопроект сейчас находится в разработке, – приводит слова Буцкой РИА Новости.

Парламентарий добавила, что лимит был уместен в начале «нулевых», когда норму только ввели. Сейчас, по ее мнению, это требование устарело и не соответствует экономическим реалиям.