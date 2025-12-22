В районе Омской области простились с двумя погибшими на СВО бойцами

Подробности их биографии не сообщаются.

Фото: vk.com/public194016146

В Омской области прошли церемонии прощания с участниками специальной военной операции, жителями Колосовского района Михаилом Тропылиным и Александром Медведевым. Об этом сообщила районная администрация в соцсетях.

Первая траурная церемония состоялась в минувшую пятницу, 19 декабря. В селе Кутырлы земляки проводили в последний путь Михаила Тропылина. Прощание с бойцом организовали у здания местного Дома культуры.

На следующий день в соцсетях администрации появился еще один некролог. Вчера, 21 декабря, в деревне Аникино состоялись церемония прощания с Александром Медведевым.