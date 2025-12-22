Омск-Информ
·Происшествия

Возле парка Победы в Омске в жестком столкновении погиб водитель

Мужчина не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

Вчера вечером, 21 декабря стало известно о ДТП, в котором погиб человек. Сообщение о происшествии поступило Госавтоинспекцию в 20:40.

По предварительной информации, в районе остановки «Парк Победы» 32-летний водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, где она врезалась в «Лексус» под управлением 50-летнего мужчины.

Водитель «Тойоты» получил тяжелые травмы и скончался в карете скорой помощи. О состоянии водителя другой иномарки не сообщается. В полиции проводят проверку.

