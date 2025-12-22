Омичам назвали максимально допустимую дозу алкоголя в новогоднюю ночь

Нарколог перечислил нормы алкоголя, позволяющие избежать тяжелого отравления.

Фото создано при помощи ИИ

Психиатр-нарколог Руслан Исаев рассказал о нормах употребления спиртного, при которых риск тяжелой интоксикации в праздники остается минимальным.

Врач сразу подчеркнул, что с медицинской точки зрения абсолютно безопасной дозы алкоголя не существует, так как этанол вреден для организма в любых количествах. Однако в наркологии выделяют понятие «условно низкого риска».

– Для мужчин это не более 20-30 граммов чистого этанола в сутки, для женщин – 10-20, – приводит слова врача aif.ru.

Доктор уточнил, что для мужчин это эквивалентно 200–250 мл сухого вина, 500 мл пива или 50 граммам крепкого алкоголя. А для женщин в пересчете на напитки – это 100–150 мл вина, 330 мл пива или 30 граммов крепкого спиртного.

Чтобы минимизировать вред для здоровья, специалист советует не употреблять алкоголь натощак и обязательно чередовать каждый бокал спиртного со стаканом чистой воды.

При этом Исаев напомнил о категориях людей, которым алкоголь противопоказан полностью. К ним относятся пациенты с хроническими заболеваниями, психическими расстройствами, а также люди, имеющие любую форму зависимости.