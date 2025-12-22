Омск-Информ
·Общество

После мощных морозов в Омске резко потеплеет

Синоптики обещают снегопад и порывистый ветер.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 22 декабря, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –7...–12 °C.

Ожидается облачное с прояснениями небо и небольшой, местами умеренный снег. Южный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 15–20 м/с. Местами ожидается метель, на дорогах – снежные заносы и накат. Атмосферное давление не изменится.

Ближе к ночи немного похолодает. Столбик термометра опустится до –10...–15 °C. Продолжит идти снег. Скорость южного, юго-западного ветра составит 7–12 м/с. На дорогах сохранятся снежные заносы и накат. Атмосферное давление не изменится.

