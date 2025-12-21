На вокзале в Омске появился зал ожидания для инвалидов

На железнодорожном вокзале станции Омск-Пассажирский открылся специальный зал ожидания для маломобильных пассажиров – Центр содействия мобильности ОАО «РЖД», сообщили в Западно-Сибирской железной дороге.
Новый зал оснащен удобной мебелью, в том числе для посетителей с нарушением опорно-двигательного аппарата, а для слабослышащих пассажиров установлено индукционное оборудование. Также посетители зала могут воспользоваться кнопкой вызова персонала для оказания помощи. Рядом с залом расположена адаптированная санитарная комната.
– В Центре содействия мобильности работает удобный терминал, с помощью которого можно узнать информацию об услугах вокзала, получить видеоконсультацию. Также есть табло с информацией о прибытии и отправлении поездов, – говорится в сообщении ЗСЖД.
Добавим, что в 2025 году услугой сопровождения маломобильных пассажиров на ж/д вокзале станции Омск-Пассажирский воспользовались 3,5 тыс. человек. Так что новый зал будет востребован у посетителей вокзала.